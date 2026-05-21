英国ミステリードラマ『カササギ殺人事件』が、25日よりBS12 トゥエルビ 「今宵は海外ミステリー」枠（毎週月曜後8：00）で無料放送初登場する。【写真】傑作小説を映像化…『カササギ殺人事件』の場面カット『カササギ殺人事件』は、世界各国でベストセラーとなり、日本でも「このミステリーがすごい！」などで第1位となった傑作小説を映像化。原作・脚本は、文学活動における功績を認められ大英帝国勲章（OBE）に叙せられ