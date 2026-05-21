奈良競輪場のF2「Kドリ杯京つつじ賞in奈良」は2日目を終えた。ガールズ予選5R。元砂七夕美（30＝奈良）は逃げた久米詩の番手から2着。雨模様で、この日は湿り気が多いバンク。「重くて最後は差せなかった」と悔しがった。ところでウエアに描かれている絵が随分、楽しそう。聞けば元砂自身と今年、6歳になる娘さん。「娘にあることを言って逆に注意されたり…。ケンカになるんです。楽しいですよ」。にぎやかな雰囲気が伝わっ