波瑠と麻生久美子がＷ主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（水曜、後１０・００）第７話が２０日、放送され、涼子が、かつてバドミントンでペアを組んでいたさつきと思わぬ再会を果たした。涼子がケガでコンビを解消後、バトミントン元日本代表となったさつき。互いに複雑な思いを抱きながらの再会で、大きな瞳が印象的な黒髪の女性を演じたのは、遠藤久美子（４８）。１９９５年にデビューし、マク