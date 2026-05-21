◇セ・リーグ巨人・井上―阪神・高橋（東京ドーム）中日・柳―広島・栗林（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・ウレーニャ―ロッテ・小島（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・隅田―オリックス・ジェリー（ベルーナドーム）ソフトバンク・前田純―日本ハム・達（みずほペイペイドーム）