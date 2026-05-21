自民党内できょう、注目の議員連盟が発足しました。高市政権が掲げる政策の推進を目的としたものですが、様々な思惑が絡んでいるようです。【写真を見る】早くも誤算?高市総理を支援「国力研究会」が自民党内で発足も…想定外の議員まで続々入会、340人超の“巨大グループ”化「1回きり」の声も自民・『国力研究会』会長に就任加藤勝信 元官房長官「高市総理、政権を支えて、そして私どもが一致団結して、目の前にある