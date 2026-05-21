東京・足立区で去年11月、歩行者らが乗用車にはねられて男女2人死亡し、12人が負傷した事件で、東京地検はきょう（21日）、車を運転していた男を殺人や危険運転致死など6つの罪で起訴しました。殺人などの罪で起訴されたのは、東京・足立区の無職・横尾優祐被告（38）です。東京地検によりますと、横尾被告は去年11月24日、足立区内にある自動車販売店の駐車場から盗んだ乗用車を運転し、歩道で信号待ちをしていた歩行者らに突っ込