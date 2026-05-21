3月のスプリングSで7着に敗れたクレパスキュラー（牡3＝栗田、父リオンディーズ）は自己条件のテレビ山梨杯（2勝クラス、6月6日、東京芝1400メートル）で復帰することが分かった。21日、キャロットクラブが発表した。デビュー2連勝を飾り、重賞初挑戦だった前走のスプリングSはルメールとのコンビで1番人気に支持されるも7着に敗れた。