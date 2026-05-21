「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）大関霧島は琴勝峰を下し、２敗を守った。琴栄峰は朝乃山が休場のため不戦勝。翔猿は義ノ富士に敗れ、３敗に後退。２敗は霧島、琴栄峰の２人となった。３敗対決となった２つの取組では若隆景が豪ノ山を下し、宇良が藤凌駕をすくい投げで下した。【１０勝２敗】霧島、琴栄峰【９勝３敗】翔猿、若隆景、義ノ富士、宇良