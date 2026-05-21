お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、20日深夜放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時29分）に出演。中学生時代の両親のエピソードを語った。番組では28歳の男性が「私はお母さんが大好きな、いわゆるマザコンです。（中略）私には結婚する予定の彼女もいて、私のマザコンレベルを10とすれば、彼女はそのうちの1程度しか知りません。この先マザコンすぎることがバレると2人の関係が冷めてしまうのではと