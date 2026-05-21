女優の〓橋ひかる（24）が、化粧品などを手掛けるアクシージアのスキンケアブランド「LisBlanc（リスブラン）」のアンバサダーに就任した。21日、アクシージアが都内で行ったイベントで発表。イベントで共演したEXITのりんたろー。（40）と兼近大樹（35）ともに、商品をPRした。〓橋は「肌のケアは、すごいこだわっていたので、うして素敵なリスブランというブランドと出会うことができてすごく嬉しい」と、声を弾ませた。YouTube