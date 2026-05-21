この記事の画像を見る17thシングル『Kind of love』を5月20日にリリースする日向坂46。表題曲は四期生の藤嶌果歩が初の単独センターを務める。本作で表題曲のフロントポジションを務める正源司陽子と、アンダーメンバーによる“ひなた坂46”楽曲でセンターに立つ平岡海月にインタビュー。センターを担う藤嶌への思い、『7回目のひな誕祭』のステージ裏で交わした言葉、そして『17th Single ひなた坂46 LIVE』へ懸ける思いを聞い