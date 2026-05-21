「夫は長年会社員として働いていて、年収も高かったのに、遺族年金は思ったより少なかった…」と感じる人は少なくありません。遺族厚生年金は、亡くなった人の収入が高ければ必ず多くなるわけではなく、加入期間や年齢など、複数の条件をもとに計算されます。そのため、年収だけを見て金額を想像すると、実際との差に驚くこともあります。 また、遺族厚生年金は「夫がもらっていた年金額をそのまま引き継げる制度」ではあり