レッドソックスが、もがきながらも踏みとどまっている。２０日（日本時間２１日）、敵地カウフマン・スタジアムで行われたロイヤルズ戦に４―３で競り勝ち、同一カード３連勝でスイープを完成。先発したコネリー・アーリー投手（２４）が６回１／３を６安打３失点、５奪三振で４勝目を挙げ、守護神アロルディス・チャプマン投手（３８）が９回を締めて１２セーブ目をマークした。試合を動かしたのはジャレン・デュラン外野手（