ファーウェイ・ジャパンは5月21日、“最強レベルのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した”とうたうオーディオ領域の完全ワイヤレスイヤホン新製品「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を発表した。5月21日に発売する。グレー、ゴールド、レザーブルーの3色を展開し、店頭予想価格はグレーとゴールドが29,480円前後、合成皮革を使う特別モデルのレザーブルーが31,680円前後。HUAWEI FreeBuds Pro 5HUAWEI FreeBuds Pro 5は、デュアル