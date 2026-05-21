熟年離婚がこの20年以上、4万組前後で高止まりしている。行政書士で離婚カウンセラーの森本由紀さんは「金銭面から離婚を躊躇する女性は多いが、離婚後の年金や夫から受け取れる資産を知っているかどうかで、老後資金に1000万円程度の差が生じることも珍しくない」という――。写真＝iStock.com／yuruphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yuruphoto■知らないだけで1000万円の差になることも長年連れ添った夫婦が離婚す