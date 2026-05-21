TWICEのツウィが“メガネ姿”を公開し、ファンの視線を集めた。ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「目がキラッキラ…」ツウィの“メガネ姿”さまざまな場所で撮影されたオフショットに収められた彼女の多彩な表情や自然体な雰囲気がファンの心を掴んだ。なかでも目を引いたのが、メガネ姿でカメラを見つめるカットだ。黒のノースリーブトップスにメガネを合わせたスタイリングで知的な