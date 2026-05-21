イトーヨーカ堂は健康志向に応える新シリーズ「ヴェジボックス」6品を20日に発売する。販売はイトーヨーカドーやヨークフーズなど196店舗。バランスよく野菜を摂取できる商品群で弁当代わりに喫食できる。また、スイーツでも新シリーズ「とっておき!わたしのご褒美」を立ち上げるほか、定番主菜や麺類の改良にも取り組む。健康需要やプチ贅沢など、幅広いニーズに応えると同時に味も追求し、訪れたくなる惣菜売場を目指す。〈惣菜