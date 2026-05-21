◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝５月２１日、美浦トレセン大阪―ハンブルクＣからの連勝で重賞初制覇を目指すウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）が、Ｗコースで１週前追い切りを行った。グリオンヴール（３歳１勝クラス）を見ながら、伸びやかなフォーム。直線で軽く仕掛けられると素早い反応を見せ、６ハロン８５秒３ーラスト