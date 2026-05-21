ホームホスピス「こいろ」式典の様子 病気や年齢などを理由に自宅で生活するのが難しい人を受け入れる「ホームホスピス」が岡山県に初めて開所します。 倉敷市真備町尾崎でお披露目されたのは、ホームホスピス「こいろ」です。式典には、地域の代表ら約20人が参加しました。 「こいろ」を運営するNPO法人の片岡奈津子理事長が全国ホームホスピス協会から会員証を受け取りました。