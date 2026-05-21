女優でタレントの團遥香が夏らしい私服姿を披露した。２１日までにインスタグラムで「私服さん」と白ノースリーブ、プリント柄のパンツ姿をアップ。「もうすぐ大好きな夏、嬉しい〜」と笑った。日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金曜・午前５時５０分）のリポーターを務めた團は、作曲家の團伊玖磨氏の孫としても知られる名家のお嬢様。２０２４年１月にバスケットボール・千葉ジェッツの原修太と結婚したことを発表し、３１歳