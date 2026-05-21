【ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおける本人確認システムについて】 5月21日 発表 ポケモンは、ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していることを5月21日に発表した。 本施策は「ポケモンカードゲーム」に関連するサービスを対象に検討をしてい