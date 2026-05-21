◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２７歳ルーキーの鳴川愛里（フリー）が７バーディー、５ボギーで２アンダーの７０で回り、首位と２打差の１２位と好発進した。出だし１０ホールで４バーディー、４ボギーと出入りが激しい展開。「振り幅が激しかったけど、ボギーを気にせずに気持ちよくプレーできた」と言う鳴川は