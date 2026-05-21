擬似変速を楽しめてもコンフォート志向2025年に大幅なアップデートを受けた、レクサスRZ。新設定された550e Fスポーツは407psあり、普段使いで遅いと感じることはないはず。また、ヒョンデ・アイオニック5 Nのように、シフトパドルで擬似的な変速を楽しめる。すべての画像をみる全195枚ただし、ヒョンデのシステムほど高度ではない。変速せずに加速を続けるとリミッターに当たったような制御が入る一方、エンジンの回転上昇に迫