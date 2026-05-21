大アプデで追加された550e Fスポーツ2023年に発売されたレクサスRZは、造り手側が期待したほどのインパクトを市場へ与えなかった。優れた走りは叶えていたものの、根幹の電動化技術に驚きは足りなかった。2025年に、ビッグアップデートを受けたのも当然だろう。すべての画像をみる全196枚果たして、駆動用バッテリーは72.0kWhへ増量され、航続距離を伸延。車内の静寂性も高められた。550e Fスポーツという407psの新グレードが登