人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式情報番組「ぱかライブTV ＃3」が、27日20時から放送されることが決定した。【写真】小倉唯・芹澤優など出演者たち一覧今回の放送では、6月に追加予定の新育成シナリオや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。さらに、今回の「ぱかトーク！」には、フリーアナウンサーの福