お笑いプロレス団体・西口プロレスが21日、公式Xを更新し、ものまねタレント・長州小力さん（54）の契約解除を発表しました。公式Xは、「【重要なお知らせ】」と題し「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に