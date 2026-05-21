プロ野球・日本ハムは21日、抹消となった上原健太投手の診断結果を発表しました。20日の楽天戦、7回のマウンドにあがった上原投手。先頭からゴロと空振り三振に取るも、続く辰己涼介選手の打席で右脚を痛めたようなそぶりを見せ、途中降板となっていました。21日の公示では登録抹消も発表されています。日本ハムは、20日のうちに上原投手が札幌市内の病院で検査を受けたことを発表。「右ハムストリングス肉離れ」と診断され、「ゲ