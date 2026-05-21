中道改革連合の江田憲司前衆院議員（７０）は２１日、神奈川県庁で記者会見し、政界を引退する意向を表明した。先の衆院選は神奈川８区から出馬して落選しており、「大差でレッドカードを突き付けられた。『潮時だから後進に道を譲れ』ということだ」と語った。江田氏は橋本竜太郎元首相の首相秘書官などを経て２００２年衆院補欠選挙で初当選。みんなの党幹事長、結いの党代表、維新の党代表などを歴任した。当選８回。