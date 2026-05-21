インタビューに答える金杉憲治駐中国大使＝20日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】金杉憲治駐中国大使は20日、北京の日本大使公邸で共同通信の単独インタビューに応じ、現在の日中関係の改善には「首脳会談が非常に大事」と述べ、広東省深センで11月に開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議での日中首脳会談開催に向け「最善の努力」をすると強調した。日中関係は昨年11月の高市早苗首相の台湾有事に関する国