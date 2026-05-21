21日、内閣・法務・外防連合審査会において、社民党の福島みずほ議員が「国家情報会議」設置法案について追及した。【映像】「笑止千万」の瞬間（実際の様子）福島議員は、海外の情報機関に設けられている厳格な規制や第三者機関による監督規定が本法案に存在しない点を挙げ、次のように厳しい言葉で切り出した。「この法案は、どういう行動をとってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。例え