お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、20日深夜放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時29分）に出演。マザコンだという男性の相談にツッコミを入れた。番組では28歳の男性からの相談を紹介し「私はお母さんが大好きな、いわゆるマザコンです。（中略）離れるのがイヤでこれまで一人暮らしはできませんでした。でも30歳の大台に近づき、さすがに実家を出て親離れしようと思い、意を決して去年11月、マレー