往年の名車「インテグラ」日本復活へホンダが2026年3月に示した「米国生産乗用車の日本導入」は、具体的な動きとして表れ始めています。発売時期や仕様の詳細は未公表ですが、北米で展開されてきた「インテグラ タイプS」の内容と、その特徴を整理します。【画像】これがホンダの“5人乗り”スポーツカー「新型インテグラ」です！ 画像で見る（30枚）カスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に参考出品として出展され