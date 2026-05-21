新開発の「マイクロジェット」を体感できる！自動車関連パーツ大手のデンソーは2026年5月19日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展すると発表しました。展示会は5月27日から29日までの日程です。今回は「環境」と「安心」を軸に次世代モビリティ技術を紹介。カーボンニュートラルと移動の安心・楽しさを両立する製品や技術を展示するとのことです。【涼しそう！】エアコン吹き