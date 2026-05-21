「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。5月15日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】「日本橋三越」の大番頭！旧商家に眠る＜開かずの金庫＞から貴重なお宝がリポーターのワタリ119が訪れたのは、茨城県第2の都市・つくば市。筑波山を望むこの街には、宇宙航空研究開発機構をはじめとする研究機関が集まり、科学の街として知られています。今回の依頼主は川田