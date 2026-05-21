5月17日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、神奈川・川崎市で出会ったエリカさん（19）の家について行きました。【動画】「令和のビリギャル」試験当日に起きた“悲しすぎる出来事”＆ お尻丸出し夫VS激昂妻！LINEバトル夜の駅でアルバイト帰りの女性を発見！ 「居酒屋でサプリを売るバイト」をしているそうで、「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、お母さんに電話で確認。ノリよ