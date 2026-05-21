栃木県上三川町の民家を4人組の強盗が襲って住人の69歳の女性を惨殺し、女性の2人の息子にもケガを負わせた強盗殺人事件。敷地内では愛犬が亡くなっているのも見つかった。栃木県警は、襲撃グループに指示を出したとして強盗殺人容疑で逮捕した横浜市の夫婦、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）がトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の闇バイトに応募したとの見方を強めている。中学時代から「学年で事件