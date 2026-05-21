＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞ここまで9試合に出場し、予選落ちが7度と苦しんできたプロ2年目の19歳・加藤麗奈が、クラブ契約を結ぶブリヂストンが主催する大会を、いい形で滑り出した。「ホステス大会なので頑張りたいという気持ちで来ました」。2アンダー・12位タイから、上位をうかがう。【写真】ファン必見！ “れいなのマーチ”を激写これまで「