山下蘭が自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を公開した。【写真】「一気にオトナ感」山下蘭の変身後（全2枚）「New hair」とシンプルにつづった山下。さらに大阪・心斎橋の美容室へのタグ付けとともに「いつもありがとうございます!!」と感謝を添え、ハッシュタグでは「ハイライトカラー」と新ヘアのポイントも紹介した。投稿では、白いシャツ姿で路地裏に立ち、カメラをまっすぐ見つめるショットを公開。新たな