フルモデルチェンジしたマツダの主力ＳＵＶ「ＣＸー５」の国内販売が始まりました。 国内販売開始にあわせてマツダのアンバサダーに綾瀬はるかさんが就任しました。 綾瀬はるかさん「マツダと一緒に皆さんの走りたいという気持ちを作れたらうれしいです」 ＣＸー５はマツダ車の中で最も売れている車種で、世界販売の約３割を占めています。 屋台骨を支える車の９年ぶりの全面改良とあって毛籠社長も言葉