5月上旬はゴールデンウィークもあり、1年間で最もクラブが売れる時期のひとつ。そんな中、売り上げランキングのアイアン部門で1位になったのはダンロップのレディスモデル『ゼクシオ14 レディス』だった。同社の人気モデル『ゼクシオ14』、『スリクソン ZXi5』差し置いて首位を獲得するのは異例。その要因についてPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【アイアン売り上げ】トップ10をまとめて発表