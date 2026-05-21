夏の高校野球広島大会の日程が発表されました。今年は２年ぶりに決勝戦がマツダスタジアムで開催されます。 １０８回目となる今年の大会には、去年より１校多い９１校８５チームが参加する予定で、組み合わせ抽選会は来月１９日、開会式は７月４日に行われます。 今大会から暑さ対策の一環として第１試合の開始を午前９時に統一するほか、設置可能な球場のスタンドにテントを設置するということです。 また、夏の大会