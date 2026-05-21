＜OPEN UP Ladies Tournament 事前情報（1日競技）◇21日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ 今季4試合に出場して、最高成績が29位と苦戦が続いているのが今井鮎美だ。昨年を含めて、過去に2度最終プロテストに進出した実績の持ち主。大幅にセッティングを変更したことでアジャストに時間がかかっているが、そろそろ本来の力を発揮したいところだ。雨に濡れるヒロイン「そこまで調子が悪いわけではないんで