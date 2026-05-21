＜ツインフィールズレディース初日◇21日◇ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース（石川県）◇6507ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。連覇がかかるプロ2年目の前田羚菜が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】前田羚菜が髪を下ろしました4アンダー・2位に上堂薗伽純。3アンダー・3位タイには吉本ひかる、ルーキーの高田菜桜、17