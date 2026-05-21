＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。【ライブフォト】エース継続中馬場咲希の愛用フェアウェイウッド佐久間朱莉が大会連覇へ向けて好スタートを切った。4バーディ・ノーボギーのラウンドをまとめ、4アンダーの首位タイで初日を終えた。さらに、メルセデス・ランキング2位につける菅楓華、ルーキーの藤本愛菜も首