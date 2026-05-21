◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(21日、甲子園)甲子園球場で行われる予定の阪神対中日の一戦は雨天のため試合開始遅延が発表されました。午後6時プレーボール予定でしたが雨脚が強くなり阪神の公式Xで「本日、阪神甲子園球場で開催を予定しております対中日戦は、天候不良のため試合開始を遅らせて行う予定です」と発表がありました。前日の同カード第2戦は7-0と中日が大きくリードしていたところから、阪神が7回から打線が爆発し