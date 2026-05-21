活動休止中のMOROHAのMCアフロが、1stアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースすることを発表した。【動画】ソロ活動に期待高まる！アフロ「ムーンリバー」ミュージックビデオ同作はアフロ名義でリリースされる初のアルバム。収録内容は未発表となっている。リリースにともない、全国11ヶ所を廻る全国ツアー『アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜』が開催されることも発表された。ツアー