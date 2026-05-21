フィギュアスケートの坂本花織さんに「神戸市スポーツ栄誉賞」が贈られました。 5月21日午前、神戸市役所を訪れた坂本花織さん。坂本さんは神戸市出身で、市はオリンピックでの活躍などをたたえ「神戸市スポーツ栄誉賞」を贈りました。 （坂本花織さん）「結果が認められたのかなと思うのでうれしいし、神戸市民としてこういう賞は本当にありがたいことなので、受賞できてすごく光栄です」 ミラノ・