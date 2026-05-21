兵庫県たつの市で母親と娘の遺体が見つかった住宅に、現金の入った財布が残されていたことがわかりました。 「現場に到着したトラックから捜査員らが資材を取り出して現場へと運んでいきます」（MBS谷田記者のリポート） 21日も警察による現場検証が続いています。19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけま