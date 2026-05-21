元プロビーチバレーボール選手で“ビーチの妖精”ことタレントの浅尾美和が２１日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に生出演した。２０日に行われた「阪神−中日戦」（甲子園）で、阪神が「０−７」の大劣勢から森下翔太外野手のサヨナラ弾で劇的勝利を収めた一戦を、ＶＴＲで紹介。熱烈な中日ファンの浅尾は、「私、よく今日ここまで来られました。気持ち奮い立たせて来ました」と沈痛な気持ちを表現した。森下弾のシーンでは、ワ