21日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比04銭円高ドル安の1ドル＝159円02〜04銭。ユーロは19銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円58〜62銭。米国とイランの戦闘終結に向けた期待から「有事のドル買い」を解消する動きが出た。一方、日本政府が編成を検討する2026年度補正予算案を巡る財政悪化懸念による円売りもあり、値動きは小幅だった。